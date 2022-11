Bei Nordex hält die Auftragsflut an. In den vergangenen Tagen gab es Orders aus Belgien und Polen. Jetzt geht es für den Konzern darum das Margenproblem zu lösen. An der Börse ist die Hoffnung gestiegen, dass es endlich klappen könnte. Maximilian Völkl von DER AKTIONÄR stellt Ihnen hier ein Produkt ...