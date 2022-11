Dank der positiven Stimmung am Markt konnte die Paypal-Aktie Anfang November zeitweise um bis zu 30 Prozent in wenigen Tagen zulegen. Die hartnäckige 200-Tage-Linie versperrte den Bullen dann allerdings den Weg. Anleger müssen jetzt diese Marken auf den Schirm haben, um keine böse Überraschung zu erleben.Nach dem Mehrmonatstief bei 71,77 Dollar am 4. November schlug die Stimmung schlagartig um und die Paypal-Aktie legte in nur sieben Handelstagen um 29,9 Prozent zu. Damit wurde auch kurzzeitig der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...