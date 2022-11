AlsterResearch nimmt die Coverage der König & Bauer AG (SKB) mit einer KAUFEN-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 30,00 auf, was einem Aufwärtspotenzial von ca. 90% entspricht. SKB ist einer der gefallenen Hidden Champions in Deutschland. Das Unternehmen hält dominante Marktpositionen in verschiedenen Teilbereichen der globalen Druckindustrie. Anders als weithin angenommen, hat sich die Branche auf Wachstum eingestellt und die kränkelnde Nachfrage der Zeitungsindustrie mehr als kompensiert. Selbsthilfemaßnahmen dürften SKB helfen, in den kommenden Jahren das volle Ertragspotenzial auszuschöpfen. Das Kurs/Buchwertverhältnis (P/B) von 0,7x und ein impliziter EV/EBIT-Multiple von 4,7x auf Grundlage der mittelfristigen Ziele sind kaum zu übersehen und machen SKB zu einer attraktiven Kaufgelegenheit. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Koenig%20&%20Bauer%20AG





