Wie im Zeitraffer vergehen 30 Minuten Einzelgespräch auf der MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz mit Erwin Greiner, dem CFO von Syzygy. Da boersengefluester.de die Investmentstory des auf die Entwicklung digitaler Ökosysteme spezialisierten Unternehmens - wesentliche Teile der Webseiten von BMW Motorrad, Lufthansa Miles & More oder etwa auch die digitalen Kampagnen der Bundesregierung stammen von Syzygy ... The post Syzygy: Bereit für die nächste Stufe appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...