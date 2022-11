Stuttgart (ots) -"Marktcheck" am Dienstag, 29. November 2022, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation Hendrike BrenninkmeyerDie meisten Menschen beschäftigen sich ungern mit dem eigenen Tod. Weit weniger als die Hälfte aller potenziellen Erblasser:innen macht ein Testament. Dabei kann es Ärger und Ungerechtigkeiten vermeiden, wenn man es richtig verfasst. "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller beantwortet die wichtigsten Fragen dazu wie beispielsweise: Wie schreibt man ein Testament, muss man dafür zum Notar oder zur Notarin? Wo bewahrt man es auf? Was muss man beim Vererben bedenken und darf man Familienangehörige auch vom Erbe ausschließen? Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" informiert am Dienstag, 29. November 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/marktcheck/Y3JpZDovL3N3ci5kZS80NTQ3OTA2), beim SWR (http://www.swr.de/marktcheck), auf Youtube (http://www.youtube.com/marktcheck) und Facebook (http://www.facebook.com/marktcheck)."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/marktcheck/Y3JpZDovL3N3ci5kZS80NTQ3OTA2).Fotos bei ARD-foto.dePressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5380877