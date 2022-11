Unterföhring (ots) -28. November 2022. Mehr Thrill. Mehr Mord. Mehr Serie. Mehr Spannung. Mehr Europa. Der neue SAT.1-Donnerstag wird Krimi - ab Januar 2023. Der Sender baut sein Serien-Portfolio aus und zeigt donnerstags europäische und internationale Event-Serien in Erstausstrahlung. Los geht es am 5. Januar mit der französischen Krimi-Serie "Biarritz - Mord am Meer" (OT: "J'ai menti"). In den ersten Monaten 2023 folgen die französische Krimi-Serie "Tödliche Ahnung" (OT: "Visions"), die deutsche Serie "Blackout" mit Moritz Bleibtreu und die britische Serie "Litvinenko" über den Agenten Alexander "Sasha" Litvinenko (1962-2006), der erst für den sowjetischen KGB spionierte und dann vom russischen Geheimdienst FSB zum britischen MI6 übergelaufen ist.SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann: "Unsere Zuschauer:innen lieben Krimis. Mit dem neuen Donnerstagabend wollen wir ihnen die Chance geben, erstklassige Event-Serien aus Europa und der ganzen Welt zu entdecken. Dienstags zeigt SAT.1 weiter US-Serien. In Zukunft gibt es somit zwei Krimi-Abende in SAT.1."Die ersten Serien für den KrimiSerienDonnerstag in SAT.1 im Überblick:"Biarritz - Mord am Meer" - Als in Biarritz die Leiche der 17-jährigen Maialen (Ilona Bachelier) entdeckt wird, vermutet die Polizei ein Verbrechen aus Leidenschaft. Nur Anwältin Audrey Vigne (Camille Lou) ist davon überzeugt, dass ein Serienmörder das Mädchen getötet hat und ist fest entschlossen, den Killer zur Strecke zu bringen ..."Blackout" - Europa im Dunkeln. Überall schalten sich Kraftwerke ab. Telefonnetze brechen zusammen. Züge bleiben stehen. Finsternis. Ein Blackout auf dem ganzen Kontinent. Während Europa im Chaos versinkt, vermutet der ehemalige Hacker und Umweltaktivist Pierre Manzano (Moritz Bleibtreu) einen gezielten Anschlag. Auf der Suche nach den Tätern muss er sich die Frage stellen, ob er selbst an der Katastrophe schuld sein könnte ..."Litvinenko" - Nach einer Verabredung in einem Londoner Sushi-Restaurant bricht der ehemalige russische Spion Alexander "Sasha" Litvinenko (David Tennant) zusammen und hustet Blut. Als er mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus kommt, ist er sich sicher: Er wurde am helllichten Tag mitten in London im Auftrag des Kremls vergiftet. In den letzten Tagen seines Lebens wird der Ex-KGB-Agent Litvinenko zum Kronzeugen seiner eigenen Ermordung."Tödliche Ahnung" - Ermittler Romain Sauvant (Soufiane Guerrab) steht vor einem Rätsel: Während einer ausgelassenen Geburtstagsfeier verschwindet die elfjährige Lily spurlos. Der Letzte, der das kleine Mädchen gesehen hat, ist ihr achtjähriger Cousin Diego, der von furchtbaren Visionen berichtet und verstörende Bilder malt. Liefern die Zeichnungen etwa Hinweise auf eine unentdeckte Mordserie?Pressekontakt:Pressekontakt:Stella Losacker, Friederike VeesCommunication & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 899507- 1168 / -1129email: Stella.Losacker@seven.oneFriederike.Vees@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingAlwine Märzphone: +49 (0) 89 95 07 - 1141email: Alwine.Maerz@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5380962