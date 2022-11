Um als Makler oder Maklerin ein professionelles Erscheinungsbild auf Instagram zu zeigen, sollte man unter anderem ein optisch ansprechendes Feed-Design haben. Aber vor dem Einstieg in das Thema Feed-Design, ist es zunächst wichtig zu wissen, was ein sogenannter Feed ist. Was ist ein Feed auf Instagram?Um sich in der Social-Media-Welt langfristig zurechtzufinden, kommen auch Makler und Maklerinnen nicht drumherum, sich einige englische Fachbegriffe anzueignen. Einer dieser englischen Social-Media-Begriffe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...