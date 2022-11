Stuttgart (ots) -Pünktlich zu Beginn der Weihnachtsmarkt-Saison präsentiert ARD-Klassik in derARD Mediathek seit dem ersten Adventswochenende ein umfangreiches undvielseitiges WeihnachtsspecialWeihnachtsklassiker wie Bachs Weihnachtsoratorium, Händels Messias oder Tschaikowskys beliebtes Ballett "Der Nussknacker" stehen in hochwertigen Produktionen zum Musikvideo-Streaming bereit. Dafür fährt ARD-Klassik die Stars der Szene auf: Lang Lang, Rolando Villazón und The King's Singers glänzen mit weihnachtlichen Überraschungen ebenso wie junge Talente, darunter die Harfenistin Magdalena Hoffmann, der Pianist Frank Dupree und Cellist Lionel Martin."Swinging Christmas" und FilmmusikSpeziell für Smart-TV konzipierte Slow-TV-Musik-Playlists bringen Weihnachtsstimmung auf die Bildschirme und Soundanlagen der Wohnzimmer. Darunter neu in diesem Jahr eine "Swinging-Christmas"-Auswahl für Fans der amerikanischen Christmas Classics. Und Cineasten können sich durch die Soundtracks beliebter Weihnachtsfilme von "Tatsächlich Liebe" bis "Nightmare before Christmas" klicken.Weihnachtliches Musikangebot für KinderDie ARD-Rundfunkchöre laden Kinder und ihre Familien zum gemeinsamen (Mit-)Singen bei Aufnahmen bekannter Weihnachtslieder ein. Sieben musikalische Hörgeschichten für Kinder von 6 bis 10 Jahren eigenen sich hervorragend zum "Nebenherhören" beim Basteln und Plätzchenbacken. Und wer den ersten Opernbesuch mit Kindern plant, kann vorab schon mal reinschauen in Humperdincks Märchenoper "Hänsel und Gretel".Weihnachten mit ARD-KlassikSeit dem 26.11.2022 in der ARD Mediathekwww.ard-klassik.deMusik, die Sie hören. Stars, die Sie kennen. Schätze, die Sie suchen. Tauchen Sie ein in musikalische Welten von Barock bis Filmmusik!Weitere Informationen unter http://swr.li/ard-klassik-weihnachtszeitPressekontakt:Pressekontakt: Matthias Claudi, Tel.: 07221 929 12219, matthias.claudi@SWR.deBildkommunikation: Tel. 07221 929 26868, foto@SWR.de, ARD-foto.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5381030