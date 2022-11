EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Schaeffler AG: Schaeffler eröffnet hochmodernes Technologiezentrum für Software- und Elektronikentwicklung in Indien und stärkt sein E-Mobilitätsangebot weltweit



Schaeffler eröffnet hochmodernes Technologiezentrum für Software- und Elektronikentwicklung in Indien und stärkt sein E-Mobilitätsangebot weltweit Einweihung der Schaeffler Technology Solutions India ist Meilenstein zur weiteren Stärkung der Software- und Elektronikkompetenz von Schaeffler

Weltweites Entwicklungsnetzwerk für Software und Elektronik vervollständigt Leistungsangebot in der Elektromobilität

Schaeffler nutzt vorhandene Expertise und Talentpool hoch qualifizierter und gut ausgebildeter Fachkräfte in Indien für neue Mobilitätslösungen

Pune, Indien | 28. November 2022 | Der Fortschritt bei Fahrzeugen wird schon jetzt - und zukünftig noch viel mehr - nicht mehr durch klassische Mechanik, sondern vor allem durch Software und Elektronik realisiert. Daher baut Schaeffler die Bereiche Mechatronik, Elektronik und Software seiner Sparte Automotive Technologies konsequent aus. Ein wichtiger Meilenstein dabei ist die Einweihung der Schaeffler Technology Solutions India Private Limited, eines neuen Kompetenzzentrums für die Software- und Elektronikentwicklung in Pune, Indien. Das neu gegründete Unternehmen ist ein strategisch wichtiger Eckpfeiler eines starken internationalen R&D-Netzwerks für die Entwicklung innovativer Software- und Elektroniklösungen für Antrieb und Fahrwerk. Schaeffler investiert rund 10 Millionen Euro in den neuen Standort. Die neue Einheit ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Schaeffler Gruppe. Bis Ende 2022 beschäftigt das Unternehmen hier rund 200 Entwicklerinnen und Entwickler. Als Teil des Unternehmensbereichs E-Mobilität von Schaeffler arbeiten die Fachleute des neuen Standorts eng mit dem E-Mobility-Headquarter in Bühl, Baden, zusammen. Ein weiterer Ausbau der Aktivitäten in Indien ist bereits in Planung. Damit wird Pune künftig ein Hauptstandort für die Software- und Elektronikentwicklung bei Schaeffler. Uwe Wagner, Vorstand Forschung und Entwicklung der Schaeffler AG, sagt: "Unsere Kompetenzen in den Bereichen Mechatronik, Software und Elektronik zu stärken, ist ein wesentliches Strategieelement unserer Roadmap 2025. Damit gestalten wir den Wandel hin zu einer effizienten und nachhaltigen Mobilität der Zukunft aktiv mit. Die Schaeffler Technology Solutions India Private Limited in Pune wird ein wichtiger Teil unseres globalen R&D-Netzwerks. Gemeinsam entwickeln wir Mobilitätslösungen, die unserem Claim 'We pioneer motion‚ gerecht werden." "Die E-Mobilität ist eine wesentliche Säule unserer Antriebslösungen. An entsprechenden Projekten arbeiten bereits mehr als 2.000 Entwicklerinnen und Entwickler. Um die digitale Zukunft automobiler Mobilität mitzugestalten, bauen wir unsere Elektronik- und Softwareexpertise weltweit konsequent aus. So stärken wir unsere Position als ein führender Systemlieferant für elektrifizierte Antriebe. Unsere neue Einheit in Indien wird künftig mit Software- und Elektronikentwicklungen engineered by Schaeffler das elektrisch angetriebene Auto der Zukunft maßgeblich mitprägen", sagt Dr. Jochen Schröder, Leiter des Unternehmensbereichs E-Mobilität bei Schaeffler. Fokus auf Software-Entwicklung für Elektromobilität

Schaeffler bietet seinen Kunden ein breites Angebot für elektrifizierte Antriebe in zahlreichen Anwendungen - vom Fahrradantrieb bis zum 40-Tonner, vom Hybrid bis zum rein elektrischen Antrieb, und das für Leistungsklassen von wenigen bis über 300 Kilowatt. Dafür hat das Unternehmen sein Leistungsangebot in den letzten Jahren konsequent von hochpräziser Mechanik hin zu hochkomplexen mechatronischen Systemen weiterentwickelt. Ein Beispiel dafür ist die 4in1-E-Achse, in der E-Motor, Leistungselektronik, Getriebe, Thermomanagement und die dazugehörige Software in einem Gesamtsystem integriert werden. Diese Strategie - sowohl Komponenten als auch Systeme anzubieten - zahlt sich für Schaeffler aus. Im Jahr 2021 hat das Unternehmen Elektromobilitätsprojekte im Wert von 3,2 Milliarden Euro akquiriert, in den ersten neun Monaten 2022 kamen bereits eine Reihe weiterer Aufträge in Höhe von weiteren 4,7 Milliarden Euro dazu. Zwei Drittel davon entfallen auf Systemgeschäft. Die Fachleute der Schaeffler Technology Solutions India Private Limited werden künftig mit hochmodernen Software-, Elektronik- und Mechatronik-Entwicklungen zu diesem Geschäft beitragen. Hinzu kommen Validierungsaufgaben, die für die nahtlose Verbindung elektrischer und mechanischer Komponenten für die Zuverlässigkeit und Effizienz des Gesamtsystems entscheidend sind. Der Fokus des neuen Unternehmens liegt künftig auf zahlreichen Einsatzgebieten mechatronischer Systeme - von der E-Mobilität, Fahrwerksanwendungen bis hin zur Digitalisierung. Die Mitarbeitenden des Entwicklungszentrums in Pune werden eigenverantwortlich an zahlreichen Projekten arbeiten, die sich auf eine Reihe komplexer Themen der funktionalen Sicherheit konzentrieren, vom Qualitätsmanagement über ASIL D-Anwendungen bis hin zur Cybersicherheit. Dabei kommen beispielsweise auch AUTOSAR-Plattformen und -architekturen zum Einsatz. Yogesh Patwardhan, Leiter der Schaeffler Technology Solutions India Private Limited, sagt: "In den letzten Jahren haben wir einen rasanten Wandel in der Technologielandschaft durch immer wieder veränderte Präferenzen der Verbraucher erlebt. Schaeffler ist bestrebt, den Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität zu ermöglichen, indem wir unsere Fertigungskompetenz mit unserem Know-how in den Bereichen Digitalisierung, Elektrik und Elektronik in Einklang bringen. Daher nutzen wir lokale Stärken beispielsweise aus Indien, wo sich seit langem ein enormes Angebot an technischen Talenten entwickelt hat. Schaeffler hat bereits eine starke Basis in Indien und das neue Zentrum war eine natürliche Erweiterung unseres Engagements, die lokale Präsenz auszubauen." Attraktive Arbeitsumgebung für Fachkräfte

Software und Elektronik werden künftig zentraler Bestandteil des Schaeffler-Leistungsangebotes in den Bereichen Antrieb und Fahrwerk. Damit ist der Automobil- und Industriezulieferer gerade für viele junge Menschen ein in die Zukunft gerichtetes Unternehmen mit einer hohen Attraktivität. Für die neue Gesellschaft findet Schaeffler in Indien optimale Bedingungen vor: Indien ist Heimat vieler hoch qualifizierter und gut ausgebildeter Fachkräfte in den Bereichen Software und Elektronik. Diesen Talentpool mit klugen Köpfen will das Unternehmen für seine Arbeit an der Mobilität der Zukunft nutzen. Um neue Talente zu gewinnen und zu halten, setzt Schaeffler auf seine starken Unternehmenswerte Nachhaltigkeit, Innovationskraft, Exzellenz und auf eine umfangreiche Qualifizierung der Mitarbeitenden. Für die Mitarbeitenden der Schaeffler Technology Solutions India in Pune schafft Schaeffler zudem neue, moderne Arbeitsplätze. Auf 5.000 Quadratmetern entstehen sowohl Software- und Elektroniklabore als auch Arbeitsbereiche mit Kommunikationsinseln, Besprechungszimmern und Ruhebereichen.

Schaeffler Gruppe - We pioneer motion Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO2-effiziente Antriebe, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von rund 13,9 Milliarden Euro. Mit zirka 83.000 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.800 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2021 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz drei im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

