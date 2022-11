HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für United Internet in einer Neubetrachtung der Anlagestory von 36 auf 22,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Alle Augen seien auf Ionos gerichtet, schrieb Analyst Jonah Emerson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Börsengang des Internetdienstleisters für Webhosting, Cloud-Services und Cloud-Infrastruktur sei im ersten Halbjahr 2023 geplant. Emerson rechnet zunächst nur mit einem Ausstieg von Warburg Pincus, die aktuell ein Viertel an Ionos hielten. Zudem senkte der Experte seine Prognosen aufgrund einer vorsichtigeren Einschätzung des Bereichs Consumer Access der Tochter 1&1./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2022 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005089031

