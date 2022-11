NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie anlässlich des unmittelbar bevorstehenden Gesetzes zur Strompreisbremse in Deutschland. Für Eons Kernkraftgeschäft könnte die Übergewinnsteuer im schlimmsten Fall 2022 das operative Ergebnisziel kosten. Die Laufzeitverlängerung dürfte 2023 diesen Negativeffekt dann aber wieder mehr als ausgleichen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2022 / 20:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2022 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENAG999

