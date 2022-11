Erfurt (ots) -KiKA bietet neu dem Publikum das neue Tonangebot "Klare Sprache". Es hebt Sprache deutlicher hervor und verbessert damit die Sprachverständlichkeit. Das Angebot ist ab sofort bei den bisherigen Tonoptionen (Stereo und Audiodeskription) integriert. Dieses ist über Satellit, Kabel, DVB-T2 HD verfügbar. In den kommenden Monaten sollen weitere KiKA-Kanäle wie der Livestream auf kika.de folgen. Die Tonspur "Klare Sprache" muss am Endgerät oder am Video-Player ausgewählt werden."Neue technische Verfahren ermöglichen es uns, aus der fertigen Ton-Mischung automatisch eine sprachbetonte Fassung zu erzeugen", erläutert Dr. Astrid Plenk, KiKA-Programmgeschäftsführerin. "Mit dem Angebot in klarer Sprache leistet KiKA so einen weiteren Beitrag für noch mehr Barrierearmut. KiKA für alle."Klare Sprache vermindert Hintergrund- und Nebengeräusche und ermöglicht dem Publikum mit Hörminderung ein optimiertes Erleben beim Rezipieren. Auch Kindern, denen beispielsweise Hintergrundgeräusche oder beigemischte Musik zu dominant sind, können auf die Audiospur "Klare Sprache" wechseln. In der optimierten Fassung tritt die Sprache in den Vordergrund und ist dadurch besser zu verstehen.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5381081