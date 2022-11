Im US-Einzelhandel lief das Geschäft zuletzt durchaus solide. Bei der Kursentwicklung gibt es aber deutliche Unterschiede - und nicht alle Aktien sind derzeit ein Kauf. DER AKTIONÄR liefert einen kompakten Überblick.Große Wachstumssprünge gibt der US-Einzelhandel eigentlich nicht her. In den meisten Monaten gibt es einen Anstieg nur knapp über null, manchmal sogar Rückgänge. Das Plus von 1,3 Prozent im Oktober war aber deutlich besser als erwartet (1,0 Prozent - Erwartung um 30 Prozent geschlagen). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...