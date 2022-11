Akquisition von Forward Risk jüngstes Beispiel für die wachstumsstarke Expansionsstrategie von Avisa Partners

Avisa Partners gab heute die Akquisition und Integration von Forward Risk and Intelligence LLC bekannt, einer Firma, die investigative Due Diligence, Business Intelligence Research und internationale Risikobewertungen für Investoren, Unternehmen und Kanzleien durchführt.

Die Bekanntgabe folgt auf die jüngste zügige Expansion von Avisa auf dem US-amerikanischen Markt und die Akquisition von 35°Nord im Dezember 2021, einer Agentur, die sich auf Kommunikations- und Einflussstrategien auf dem afrikanischen Kontinent spezialisiert hat.

Die einzigartigen Dienstleistungen, die Forward Risk mit Sitz in Washington, D.C., anbietet, ergänzen und integrieren sich nahtlos in das bestehende Beratungsangebot von Avisa und stellen einen Wettbewerbsvorteil für globale Unternehmen, Private-Equity- und Hedge-Fonds-Investoren, Kanzleien, internationale Institutionen und vermögende Privatpersonen dar.

"Avisa Partners bietet globale Kunden, die an der Lösung komplexer und herausfordernder Aufgaben arbeiten, erstklassige Beratungsdienste an", sagt Eric Bovim, CEO von Avisa U.S. "Mit Forward Risk an Bord kann Avisa nun seine datengesteuerten Lösungen erweitern, die investigative Due Diligence, strategische Intelligenz und Compliance umfassen."

Forward Risk and Intelligence LLC wird nun unter dem Namen Forward Risk (An Avisa Partners Company) firmieren und seine bestehende und unabhängige Website, sein Branding, sein Geschäftsführungs-Team und seinen Kundenstamm beibehalten. Die 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens werden in die US-Zentrale von Avisa in Washington integriert, und die Mitbegründer Luke DiMaggio, Andrew Wooster und Brendan Foo werden Partner von Avisa und sind in der Lage, allen globalen Kunden von Avisa Partners diese Mehrwertdienste zur Verfügung zu stellen.

"Der Beitritt zu Avisa Partners passt perfekt, da das Unternehmen expandiert und vielfältige Beratungslösungen anbietet, die unseren Kunden sofortigen Mehrwert bieten", sagt Forward Risk-Mitbegründer Brendan Foo. "Unser erstklassiges Angebot in Kombination mit der globalen Reichweite von Avisa sind ein Gewinn für alle Beteiligten."

Über Forward Risk

Forward Risk (An Avisa Partners Company) ist ein Unternehmen für Unternehmensermittlungen, Nachrichtendienste und Risikoberatung mit Zentrale in Washington, D.C. Das erfahrene und einfallsreiche Team der Gesellschaft führt investigative Due-Diligence-Prüfungen, Recherchen im Bereich Business Intelligence, Risikobewertungen, Kandidatenüberprüfungen und sonstige maßgeschneiderte Nachrichtendienste für Asset Manager, private Equities, Anwaltskanzleien, multinationale Konzerne und politische Kampagnen durch. Das Unternehmen legt Wert auf wertorientierte Ergebnisse über gründliche Recherchen, ausgefeilte Analysen, bewusstes Schreiben und durchdachte Präsentationen.

Über Avisa Partners

Avisa Partners ist ein globales Unternehmen für Risiko- und Reputationsmanagement, das seinen Kunden weltweit ein umfassendes Angebot an Beratungsdienstleistungen zur Verfügung stellt. Die 300 Experten von Avisa, die in sechs Städten auf der ganzen Welt tätig sind, können auf eine etablierte Erfolgsbilanz in der Arbeit mit Blue-Chip-Kunden aus verschiedenen Branchen, Sektoren und Regionen verweisen. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für Herausforderungen in den Bereichen Wirtschaft, Reputation, Recht, Regulierung und öffentliche Wahrnehmung, an denen mehrere Interessengruppen beteiligt sind.

