Siemens Energy (WKN: ENER6Y)-Aktien sind seit Anfang 2021 kontinuierlich gefallen, was zum einen an operativen Konzernproblemen und zum anderen an den steigenden Kosten und Zinsen lag. So sind beispielsweise Gas- und Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren infolge der Energiewende tendenziell weniger gefragt. Aber auch die Windturbinen-Tochter Siemens Gamesa Renewable Energy (WKN: A0B5Z8) geriet infolge der hohen Inflation und somit Kosten in Schwierigkeiten. Sie wies in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...