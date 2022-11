Continental entwickelt Bremssattel für Elektrofahrzeuge weiter. Die sogenannten Green Caliper, neu entwickelte Bremssättel für Scheibenbremsen, sind deutlich leichter als bisherige Konstruktionen und haben ein geringeres Restschleifmoment. In zwei bis drei Jahren könnte das System in Serienautos zu finden sein. In Kombination mit der Bremsscheibe ermöglichen die niedrigere Masse und die reduzierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...