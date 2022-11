Oldenburg, Hannover (ots) -Am 26.11.2022 haben die Mitglieder des Landesverbandes Niedersachsen einen neuen Vorstand gewählt. Mit einer fast komplett neuen Positions-Besetzung geht es nun in die 11. Vorstandsperiode.Der 11. Landesvorstand der PIRATEN Niedersachsen setzt sich zusammen aus:1V: Stephan Franzelius2V: Kim HöferSchatzmeister: Wolf Vincent LübckeStv. Schatzmeister: Richard KlausGeneralsekretärin: Janine VcelichPolitische Geschäftsführerin: Antonia-M. HörsterDer neue Vorstand hat es sich zur Aufgabe gemacht, dringend benötigte Strukturen neu zu schaffen, alte an die heutige Situation anzupassen und Dinge, die sich bewährt haben, weiterhin zu übernehmen. Dazu der neue Vorsitzende Stephan Franzelius:"Mit dem neuen Vorstand haben wir die benötigten vorbereitenden Weichen gestellt, den kommenden Europawahlkampf im Jahr 2024 gemeinsam anzupacken. Die Aufgabe des jetzigen Vorstands wird es sein, eine optimale Vorbereitung dafür zu treffen. Dazu gehört in erster Linie, mehr Mitglieder zu werben und sie zu einem Team mit uns als dem Vorstand zu einen. Hierbei spielen auch die Kreisverbände wie der RV Hannover und der SV Braunschweig eine entscheidende Rolle. Alle zu unterstützen wird eine meiner wichtigsten Aufgaben sein."Antonia-M.Hörster, neue Politische Geschäftsführerin ergänzt dazu:"In unserem letzten Wahlkampf zur Landtagswahl wurden wir auf Infoständen immer wieder gefragt: "Wie, euch gibt's noch?"- das zeigt ganz klar, wir müssen wieder viel präsenter werden: Aber, um die Frage selbst zu beantworten: JA, wir sind immer noch da, stärker und motivierter denn je und unser Ergebnis bei der Landtagswahl selbst hat dann eindrucksvoll gezeigt, das es uns braucht und wir von den Leuten gewollt werden."Neben dem Vorstand wurden der Niedersächsische Vertreter am Schiedsgericht der Länder sowie die Kassenprüfer neu- und das Landesschiedsgericht nachgewählt.[1]Quelle:[1] https://wiki.piratenpartei.de/NDS:Mitgliederversammlungen/2022.3/ProtokollPressekontakt:Piratenpartei DeutschlandLandesverband NiedersachsenPflugstr. 9a10115 BerlinWeb: https://piraten-nds.de/Mail. vorstand@piraten-nds.deTel.: 051818517581Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/5381419