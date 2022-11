Die Inflation hält in Deutschland merklich Einzug. Das wirkt sich auch auf die deutschen Versicherer und deren Kunden aus, wie die Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partner mitteilt. Eine Umfrage zeigt, dass gerade die Bereiche Lebensversicherungen und Sachversicherungen betroffen seien - allerdings in unterschiedlichen Gesichtspunkten. Bei den Lebensversicherungen komme es zu einem "regelrechten Käuferstreik". 74,3% der Befragten gaben an, dass aufgrund der Inflation der Abschluss einer Lebensversicherung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...