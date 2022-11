DJ Kion Group erweitert Produktion am Standort Reutlingen

FRANKFURT (Dow Jones)--Kion will sein Werk in Reutlingen ausbauen. Der MDAX-Konzern erwarte im Bereich Hochregalstapler und Vertikalkommissionierer nachhaltiges Wachstum. Entsprechend soll die Produktion um "gut 60 Prozent" ausgebaut werden. Dafür will der Hersteller von Logistik-Fahrzeugen einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in die Hand neben.

Die Erweiterung auf dem Betriebsgelände der Unternehmenstochter Kion Warehouse Systems (KWS) umfasst mindestens 2.600 Quadratmeter, davon rund 2.200 Quadratmeter für den Ausbau der Produktionshalle. Zusätzlich seien dort umfangreiche Investitionen in bestehende Anlagen und Maschinen sowie eine Modernisierung der Prozesse geplant. Baubeginn soll - nach Zustimmung aller Gremien - im Herbst 2023 sein, die erweiterte Produktion 2025 aufgenommen werden.

Mit dem Ausbau will die Kion Group AG die bestehenden 400 Arbeitsplätze absichern und neue ermöglichen.

