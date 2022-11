Michael Burry ist eine Hedgefonds-Legende, spätestens seit er den Immobiliencrash in den USA ab 2008 vorausgesagt und mit seinem Hedgefonds Milliarden verdient hat. Nun ist er ähnlich skeptisch für den Gesamtmarkt, aber ex-trem bullish für eine Aktie. Wenn jemand wie Michael Burry mittlerweile 37,7 % des verwalteten Geldes seiner Hedgefonds-Firma Scion Capital in eine Aktie steckt, muss man einmal hinsehen.Es geht dabei um den Gefängnisbetreiber GEO Group. GEO Group ist ein staatlicher Dienstleister, der sich auf Planungs-, Finanzierungs-, Entwicklungs- und Supportdienstleistungen für Gefängnisse und Resozialisierungseinrichtungen in den USA, Australien, Südafrika und Großbritannien spezialisiert hat. Es geht im Wesentlichen um Rehabilitationsdienste im Vollzug und danach, sichere Transporte, elektronische Überwachung, kommunale Resozialisierungs-Programme sowie die Gesundheitsversorgung im Vollzug. Weltweit umfasst das Portfolio 102 Einrichtungen mit insgesamt rund 82.000 Gefangenen-Betten.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 47.Den kompletten Artikel lesen Sie im aktuellen Brief.Weitere Themen dieser Ausgabe u. a.:++ Juniper Networks - Kaufsignale++ VMware - Unter Übernahmepreis++ 2G Energy - Endspurt?++ Haier Smart Home - IndexneulingIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!