Der erste Blick täuscht: Die BYD Aktie beendete den Handel an der Börse in Hongkong heute kaum verändert bei 172,80 Hongkong-Dollar. Dennoch war der Tag hoch spannend: Intraday rauschte der Aktienkurs des chinesischen Elektroauto-Bauers bis auf 165,10 Hongkong-Dollar nach unten, drehte dann aber an der hier beginnenden starken charttechnischen Unterstützungszone ...

