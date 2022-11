NEW YORK (IT-Times) - Die Aktie von Taboola steigt heute stark, nachdem Yahoo eine langjährige Vereinbarung mit der Empfehlungs-Marketing-Plattform Taboola getroffen hat und sich am Unternehmen signifikant beteiligt. Taboola Ltd. (NASDAQ: TBLA), ein weltweit führender Anbieter von Empfehlungen für das...

Den vollständigen Artikel lesen ...