Historisches: Heute vor 25 Jahren

Das Handelssystem Xetra© wurde vor 25 Jahren eingeführt. Wir blicken auf die Historie zurück. Apropos Historisch: Dies ist das Schlüsselwort der heutigen Daily-Trading Ausgabe!



Am 28.11.1997 um 08:30 Uhr fand die erste Preisfeststellung über das Xetra©-Handelssystem am Handelsplatz der deutschen Börse in Frankfurt statt. Das zuvor genutzte "IBIS-System" wurde um 17:00 des Vortages abgeschaltet, welches seit 1991 im Einsatz war. Die Entwicklung des Xetra©-Systems startete Anfang 1996, nachdem die Deutsche Börse 2 Jahre zuvor entschied, den Handel auf ein vollelektronisches System umzustellen. Dies sollte eine größere Skalierbarkeit mit sich bringen, welche das IBIS-System und auch der Parkett-Handel nicht boten. Heute ist Xetra© der Referenzmarkt für den börslichen Handel von deutschen Aktien und auch ETFs und über 90% des gesamten Aktienhandels bzw. über 70% in den DAX©-Werten an allen Börsen, entfallen auf den Xetra©-Handelsplatz. Seit 2008 werden über das Handelssystem Xetra© auch Derivate, wie z.B. Optionsscheine gehandelt.





Historisches kann aktuell auch an den Rentenmärkten beobachtet werden. Das aktuelle Jahr neigt sich dem Ende und wie üblich widmet sich Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse der HSBC, einem Ausblick auf das kommende Jahr. Zu Beginn wird die aktuelle Situation des 10-Year T-Note Futures auf verschiedenen Zeitebenen untersucht. Lesen Sie die komplette Analyse in unserem aktuellen Daily Trading. Zudem haben Sie auch die Möglichkeit den kostenlosen Daily Trading-Newsletter zu abonnieren, um keine Ausgabe mehr zu verpassen.

Quelle: HSBC





