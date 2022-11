Seit der Ankündigung von Joe Bidens milliardenschwerem "Inflation Reduction Act" zählten Aktien von US-Solar- und Windkraftfirmen zu den Gewinnern an der Wall Street. Firmen wie Enphase Energy verbuchten zweistellige Kursanstiege, selbst dreistellige Renditen waren in den vergangenen Monaten möglich - vorausgesetzt, Anleger setzten auf das richtige Pferd. Am Montag meldet sich nun JPMorgan zu Wort und warnt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Besonders einen Wert haben sie im Visier.

Den vollständigen Artikel lesen ...