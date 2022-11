FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Thyssenkrupp nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Halten" mit einem fairen Wert von 5,80 Euro belassen. Der Industrie- und Stahlkonzern erwarte in der Sparte Material Services für das laufende Geschäftsjahr einen soliden Business-Cashflow über dem Vorjahresniveau, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Wasserstoffsparte sei bereit für den Börsengang, mit der die grüne Transformation des Stahlgeschäfts beginne. Er erwarte diesen Schritt, der gleichzeitig Chance und Herausforderung sei, im nächsten Kalenderjahr. Anpassungsbedarf für seine Schätzungen sieht er nicht./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2022 / 15:33 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2022 / 15:48 / MEZ





ISIN: DE0007500001

