Der DAX pendelte am heutigen Montag weitgehend um die Marke von 14.400 Punkten, nachdem der DAX am Freitag noch im Tageshoch 14.571 Punkte erreicht hatte. Damit ist es zunächst zum erwarteten Abprall am Fibonacci-Fächer im Monatschart gekommen. Möglicherweise erreicht der DAX hier sein Verlaufshoch und dreht dann wieder langfristig nach unten ab. Der S&P 500 hat am heutigen Montag im frühen Handel ebenfalls weiter abgegeben und notiert aktuell im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...