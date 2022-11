DJ MÄRKTE USA/Proteste in China lasten auf der Stimmung

NEW YORK (Dow Jones)--Die aktuellen offenbar größten Proteste seit Jahren in China gehen am Montag an der Wall Street nicht spurlos vorbei. Zum einen sorgt die Frage für Verunsicherung, wie Peking darauf reagieren wird, zum anderen führen sie den Anlegern die negativen Folgen der strengen Null-Covid-Politik für die Wirtschaft des Landes und damit auch die globale Konjunkturentwicklung vor Augen.

"Weil sich die Demonstrationen im ganzen Land von Peking bis Xinjiang und Schanghai ausbreiten und die wachsende Wut über die Null-Covid-Politik widerspiegeln, scheint eine nachhaltige Erholung der Nachfrage in dem riesigen Land noch weiter entfernt zu sein", kommentiert Susannah Streeter, Senior Investment and Markets Analyst bei Hargreaves Lansdown.

Dass die Ölpreise ihre jüngste Schwächephase zunächst fortsetzten und auch die Preise für Industrierohstoffe schwächeln, wird auch im Zusammenhang mit einer mutmaßlich schwächeren Energienachfrage gesehen. "China ist ein gefräßiger Verbraucher von Rohstoffen weltweit", so Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell. Aktuell stabilisieren sich die Ölpreise aber wieder, nachdem Brentöl vorübergehend mit 80,60 Dollar je Barrel so billig war wie zuletzt Anfang des Jahres.

Zur New Yorker Mittagszeit liegt der Dow-Jones-Index 0,9 Prozent im Minus bei 34.034 Punkten, der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes kommen um bis zu 1 Prozent zurück.

Anleihen sind insgesamt wenig verändert. Sie hatten anfangs mit Blick auf die Lage in China leicht von ihrem Ruf als sicherer Hafen profitiert. Im Wochenverlauf dürfte hier mehr Bewegung aufkommen, wenn neue Makrodaten gemeldet würden und am Mittwoch Fed-Chef Powell eine Rede halte, erwarten Händler.

Einzelhandelswerte nach "Black Friday" uneinheitlich

Am Aktienmarkt stehen Einzelhandelswerte im Fokus, nachdem der Online-Umsatz am diesjährigen sogenannten Black Friday in den USA im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent auf die Rekordsumme von 9,12 Milliarden Dollar gestiegen ist. Amazon gewinnen 1,9 Prozent, während die Aktien der stärker im Geschäft vor Ort engagierten Unternehmen Walmart (+0,4%) und Macy's (-1,2%) hinterherhinken.

Apple fallen um 2,0 Prozent. Die Aktie wird von einem Bericht belastet, wonach das Unternehmen in diesem Jahr einen Produktionsausfall von 6 Millionen iPhones erleiden könnte, nachdem es in der Fertigungsfabrik von Apple im chinesischen Zhengzhou zu gewaltsamen Zusammenstößen kam, ebenfalls vor dem Hintergrund von Protesten gegen die Null-Covid-Politik.

Univar verteuern sich um 5 Prozent. Hier sorgt für Fantasie, dass der deutsche Chemikalienhändler Brenntag Gespräche mit dem Unternehmen hinsichtlich einer möglichen Übernahme führt. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist noch offen.

Dollar erst abwärts, dann erholt

Der Dollar zeigt sich nach einer Berg- und Talfahrt wieder auf dem Niveau vom Freitag. Zwischenzeitlich war er zum Euro auf ein Fünfmonatstief abgerutscht, ehe er sich wieder deutlicher erholte.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.033,77 -0,9% -313,26 -6,3% S&P-500 3.985,30 -1,0% -40,82 -16,4% Nasdaq-Comp. 11.119,57 -1,0% -106,79 -28,9% Nasdaq-100 11.656,89 -0,8% -99,14 -28,6% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,44 -3,7 4,48 370,8 5 Jahre 3,87 0 3,87 261,0 7 Jahre 3,80 +1,5 3,79 236,2 10 Jahre 3,69 +0,5 3,69 218,1 30 Jahre 3,74 +0,1 3,74 184,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:30 Fr, 17:32 % YTD EUR/USD 1,0379 +0,0% 1,0375 1,0394 -8,7% EUR/JPY 144,06 -0,3% 143,32 144,68 +10,1% EUR/CHF 0,9829 +0,0% 0,9814 1,0566 -5,3% EUR/GBP 0,8630 +0,4% 0,8598 0,8596 +2,7% USD/JPY 138,80 -0,3% 138,11 139,21 +20,6% GBP/USD 1,2026 -0,4% 1,2067 1,2090 -11,1% USD/CNH (Offshore) 7,2344 -0,0% 7,2141 7,2049 +13,9% Bitcoin BTC/USD 16.286,10 -1,7% 16.172,58 16.458,47 -64,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,83 76,28 +0,7% +0,55 +10,9% Brent/ICE 83,34 83,63 -0,3% -0,29 +13,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 122,65 124,37 -1,4% -1,72 +91,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.743,93 1.754,50 -0,6% -10,58 -4,7% Silber (Spot) 20,99 21,55 -2,6% -0,56 -10,0% Platin (Spot) 990,65 983,85 +0,7% +6,80 +2,1% Kupfer-Future 3,60 3,63 -0,7% -0,02 -18,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

