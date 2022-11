Tecnotree, ein Weltmarktführer für digitale Plattformen und Dienstleistungen im Bereich 5G und Cloud-native Technologien, ist stolz bekannt zu geben, dass das Unternehmen erneut als repräsentativer Anbieter im Gartner Market Guide for complete (RM&M) Revenue Management and Monetization Solutions ausgezeichnet wurde.

Gartner definiert CSP Ertragsmanagement und Monetarisierung als "Teil von BSS und als kommerzielle Standard-Softwarelösungen, mit denen CSPs ihr Ertragsmanagement (Rating, Gebührenerfassung, Abrechnung, Zahlungen, Inkasso, Umsatzsicherung und Betrugsmanagement) und ihre Monetarisierungsinitiativen verwalten können". Die Schlüsselinvestitionen von Tecnotree in den Bereichen des Cloud-basierten B2B2X-Ökosystems durch Moments, seine mit den drei großen Clouds (Azure, AWS, GCP) kompatiblen SaaS-Angebote und das Fintech-Wachstum des Unternehmens durch die Diwa-Plattform waren der Grund für diese Auszeichnung.

Tecnotree ist ein Anbieter einer kompletten, 5G-fähigen digitalen Plattform und eines Business Support Systems (BSS) für die Telekommunikationsbranche mit KI/ML-Fähigkeiten und Multi-Cloud-Erweiterungsmöglichkeiten. Wir sind das erste Unternehmen für digitale Plattformen weltweit, das durch das TM Forum für offene Real-World-APIs mit Platin zertifiziert wurde. Unser agiler und quelloffener, Multi-Cloud-kompatibler digitaler BSS-Stack deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung in der Telekommunikationsbranche und anderen Branchen für digitale Dienstleistungen ab. Zudem bietet Tecnotree mit Tecnotree DiWa Fintech und einer B2B2X-Multi-Experience-Plattform die Monetarisierung von Over-the-Top (OTT)-Diensten an, wodurch Partner-Ökosysteme über die Bereitstellung digitaler Pakete in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Spiele, E-Sport und Sport über die Tecnotree Moments-Plattform zu sofortigen Umsatzgeneratoren werden.

Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation, erklärte: "Wir sind stolz auf die Auszeichnung im Gartner Market Guide als ein repräsentativer Anbieter, der CSPs eine öffentliche und Multi-Cloud-native Monetarisierungsplattform bietet. Wir sind überzeugt, dass die Aufnahme von Tecnotree in den Gartner Market Guide noch einmal mehr bestätigt, dass unsere Lösung hervorragend geeignet ist, um Produktinnovationen zu unterstützen und CSPs die Orchestrierung von Ökosystemen zu ermöglichen. Bei all dem berücksichtigen wir natürlich auch die sich abzeichnenden technologischen Veränderungen auf dem heutigen Markt."

ÜBER TECNOTREE

Tecnotree ist ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Fähigkeiten und der Möglichkeit einer Multi-Cloud-Erweiterung. Tecnotree ist das erste nach den TM Forum Open API-Standards Platin-zertifizierte Unternehmen der Welt. Unser agiler und quelloffener Digital BSS Stack deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch über die Konnektivität hinausgehende Möglichkeiten. Zudem bietet Tecnotree seinen Abonnenten über die Tecnotree Moments-Plattform Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digitalmarktplätze an, um digital vernetzte Communities in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen. Mit seinen digitalen Plattformprodukten und Dienstleistungen bedient Tecnotree heute weltweit über 1 Milliarde Abonnenten in über 70 Ländern. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.tecnotree.com

Über Gartner

Gartner Market Guide for CSP Revenue Management and Monetization Solutions, Amresh Nandan, Chris Meering and Juha Korhonen, 9. November 2022.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und weltweit und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner unterstützt keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Die Forschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Garantie in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jedweder Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

