Adyen: der Zahlungsdienstleister aus Amsterdam ist super-profitabel!

Umsatz- und Gewinnwachstum bei Adyen seit 2018 immer zweistellig! Noch mehr Möglichkeiten bei Kartenzahlungen!

Symbol: ADYEN ISIN: NL0012969182

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des niederländischen Zahlungsdienstleisters konnte in den vergangenen sechs Monaten rund 1.5 Prozent zulegen. Charttechnisch befindet sie sich in einer neutralen Phase, der jüngste Rücksetzer zum leicht ansteigenden 20er-EMA könnte aber eine schöne Einstiegsposition in einen Long Trade darstellen.

Chart vom 28.11.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 1471.8 EUR







Meine Expertenmeinung zu ADYEN

Meinung: Die Umsatz- und Gewinnzuwächse waren seit 2018 stets zweistellig. Das im August gemeldete Halbjahresergebnis lag trotz der Umsatzsteigerung um 37 Prozent leicht unter den Erwartungen, unter anderem weil Neueinstellungen die Kosten nach oben getrieben haben. Mit der Entwicklung eigener Kartenlesegeräte will das Unternehmen mit Sitz in Amsterdam künftig noch mehr Möglichkeiten bei Kartenzahlungen bieten. Beispiele sind das Speichern von Kartentoken in Kundenprofilen und das Verbinden von Zahlungsdaten vom Ladengeschäft mit E-Commerce-Transaktionen.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns mit dem Trigger an der letzten Tageskerze und setzen den Stopp Loss unter die Unterstützungslinie. Als Kursziel peilen wir das Pivot-Hoch vom 11. November an. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 9. Februar 2023, so dass wir den Trade lange laufen lassen könnten.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ADYEN.

Veröffentlichungsdatum: 28.11.2022

