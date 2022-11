Seit dem Jahresbeginn hat die Aktie von Uniper mehr als 90 Prozent an Wert verloren. Jedoch ist der Aktienkurs seit wenigen Tagen gestiegen. Am heutigen Montag dreht sich die Uniper-Aktie um rund 12 Prozent ins Plus. Wie geht es nun weiter? 2022 war auf jeden Fall ein schwieriges Jahr für alle Gasversorger und Uniper ist keine Ausnahme. Nach dem Ausbruch des Russland-Ukraine-Kriegs und der daraus folgenden Energiekrise, die sich nicht in der nahen ...

