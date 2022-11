Das Unternehmen wird am Mittwoch, 30. November 2022, um 8.30 Uhr EST eine Konferenzschaltung einrichten

Sierra Metals Inc. (TSX:SMT) (BVL:SMT) ("Sierra Metals" oder das "Unternehmen") meldete heute den Rücktritt von Luis Marchese als Chief Executive Officer und Director des Unternehmens sowie die Ernennung von Ernesto Balarezo Valdez zum Interim Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung, um das Unternehmen während der laufenden strategischen Überprüfung zu führen. Zudem wird Balarezo dem Board of Directors des Unternehmens beitreten.

Die bereits angekündigte strategische Überprüfung läuft unter der Führung der Sonderkommission, die mit den unabhängigen Direktoren des Unternehmens besetzt ist.

Oscar Cabrera, Chair des Board of Directors von Sierra Metals, kommentiert: "Im Namen des Board of Directors möchte ich Luis für sein Engagement und seine Dienste als CEO und Director bei Sierra Metals in einer für das Unternehmen sehr schwierigen Phase danken. Wir wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Aufgaben."

Er fügte an: "Das Board von Sierra Metals ist erfreut über die Bereitschaft von Herrn Balarezo, die Aufgaben als Interim CEO des Unternehmens zu übernehmen. Mit seiner Betriebs- und Führungserfahrung in der Bergbauindustrie bringt er die notwendigen Perspektiven und Fähigkeiten mit, um das Unternehmen während der strategischen Überprüfung zu führen."

Herr Balarezo blickt auf eine mehr als 30-jährige Karriere zurück, in der er weitreichende Management- und Unternehmenserfahrungen auf internationaler und regionaler Ebene bei führenden Unternehmen in der Bergbau-, Zement- und Dienstleistungsbranche gewonnen hat, unter anderem als Executive Vice President Nord- und Südamerika bei Gold Fields Ltd. und als CEO bei Gold Fields La Cima S.A., wo er die Geschäftseinheit Cerro Corona Mining in Peru leitete. Seine Erfahrung im Bergbau umfasst auch ein breites Spektrum an Positionen bei der Hochschild Group, wo er zum Vice President Operations befördert wurde, nachdem er zunächst als General Manager der mexikanischen Niederlassung und dann als General Manager in Peru tätig war.

Herr Balarezo hat einen Bachelor of Science in Industrial Engineering sowie einen Master of Science in Industrial Management an der Texas A&M University erworben. Außerdem hat er das Management Development Program der Universidad de Piura in Lima, Peru, absolviert.

Das Board hat Herrn Balarezo damit beauftragt, sich auf den sicheren, effizienten und verantwortungsvollen Betrieb des Unternehmens zu konzentrieren, mit dem Ziel, den Wert des Unternehmens und der Vermögenswerte von Sierra Metals zu maximieren.

Konferenzschaltung

Das Unternehmen wird am Mittwoch, 30. November 2022, um 8.30 Uhr EST eine Konferenzschaltung zur Ernennung von Herrn Balarezo einrichten. Zur Teilnahme verwenden Sie bitte folgende Einwahlnummern und -informationen:

Einwahl per Telefon:

Kanada (gebührenfrei): +1 833 950 0062

Kanada (lokal): +1 226 828 7575

USA (gebührenfrei): +1 833 927 1758

USA (lokal): +1 646 904 5544

Großbritannien (gebührenfrei): +44 808 189 6484

Zugangscode: 022430

Drücken Sie *1, um eine Frage zu stellen, *2, um Ihre Frage zurückzuziehen, oder *0 für Hilfe durch die Vermittlung.

Über Sierra Metals

Sierra Metals ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen, das im Bereich der "grünen Metalle" tätig ist, unter anderem in der Kupferproduktion und in der Produktion von Basismetallen mit Edelmetall-Nebenprodukten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Produktion und Erschließung seiner Yauricocha-Mine in Peru sowie der Minen Bolívar und Cusi in Mexiko. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf der Steigerung des Produktionsvolumens und der Erweiterung der Mineralressourcen. Das Unternehmen besitzt bei allen drei Minen außerdem große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorations- und Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten.

Nähere Informationen zu Sierra Metals unter www.sierrametals.com oder bei folgenden Ansprechpartnern:

Folgen Sie den aktuellen Meldungen zur Unternehmensentwicklung:

Web: www.sierrametals.com Twitter: sierrametals Facebook: SierraMetalsInc

LinkedIn: Sierra Metals Inc Instagram: sierrametals

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221128005131/de/

Contacts:

Investor Relations

Sierra Metals Inc.

Tel.: +1 (416) 366-7777

E-Mail: info@sierrametals.com