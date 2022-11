Sofern kein Wunder geschieht, werden die internationalen Aktienmärkte 2022 mit mehr oder weniger starken Verlusten abschließen. Doch was wird das kommende Börsenjahr bringen? Statistische Auswertungen über einen Zeitraum von annähernd 100 Jahren zeigen, dass sich die Börsen nach Verlustjahren überwiegend berappeln. Die Sache hat nur einen Haken. Inflations- und Zinssorgen, Angst vor einer Rezession und über all dem der nicht enden wollende Krieg in der Ukraine: Das sich dem Ende neigende Börsenjahr ...

