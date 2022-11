Wer sich via Twitter über Proteste in China informieren will, wird kaum fündig, denn entsprechende Suchergebnisse werden unter einer Flut von Pornografie und Spam begraben. Inmitten ungewöhnlich starker Proteste gegen Chinas Corona-Politik und den Präsidenten Xi Jinping wenden sich die Demonstranten an internationale Social-Media-Kanäle wie Telegram oder Twitter. Dort werden Tweets über Proteste jedoch mit einer kuriosen Methode vergraben: Bots überschwemmen bestimmte Keywords und Hashtags mit Pornografie und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...