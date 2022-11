Ein Team aus deutschen und japanischen Forschenden hat eine Drohne entwickelt, die mit einem Faden an Menschen befestigt werden kann. Dadurch soll sie Aktionen steuern und Feedback übermitteln können. Die im Saarland erdachte Drohne heißt Haptic Puppet, also etwa Haptische Puppe, was begrifflich allerdings eher auf den daran befestigten Menschen zutreffen dürfte als auf die Drohne selbst. Denn die Haptic Puppet wird mithilfe von Polyamid- oder Nylonbändern an (in der Endausbaustufe) beliebigen Körperteilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...