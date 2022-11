Zwei Branchenveteranen schließen sich dem bereits starken Team an

LevitasBio, Inc., ein führender Anbieter von End-to-End-Probenverarbeitung und Zellanalysen für den Markt der Biowissenschaften, gab die Einstellung von Dominique Remy-Renou als Senior Vice President of Global Commercial Operations von LevitasBio Europe BV und die Berufung von Greg Herrema in den Vorstand bekannt.

Die Verstärkung durch zwei Life-Science-Veteranen bringt jahrzehntelange Expertise in der Biotech-Branche und eine nachweisliche Erfolgsgeschichte in das bereits starke Führungsteam und den Vorstand von LevitasBio ein.

Dominique Remy-Renou, Senior Vice President of Global Commercial Operations, LevitasBio Europe BV

Frau Remy-Renou verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Leitung, dem Aufbau, der Entwicklung und dem Management globaler Feldoperationen in der Life-Science-Tool-Branche. Ihre herausragende Karriere umfasst:

CEO bei Genomic Vision, einem französischen Anbieter von Molecular Combing.

VP Commercial Operations Europe bei Fluidigm, wo sie die Einführung bahnbrechender Technologien auf dem europäischen Markt für Einzelzellen leitete.

President und General Manager bei Pacific Biosciences, wo sie die Durchdringung des Sequenzierungsmarktes mit ihrer proprietären Long-Read-Sequenzierungstechnologie leitete.

Senior Director of Marketing Europe bei Applied Biosystems.

"Ich bin begeistert, dem großartigen Team von LevitasBio beizutreten", sagte Dominique Remy-Renou, neu ernannte Senior VP of Global Commercial Operations bei LevitasBio Europe BV. "Unsere transformative Technologie ist ein Wendepunkt auf dem Markt für zelluläre Verarbeitung und Charakterisierung. Ich freue mich darauf, unsere Präsenz vor Ort auszubauen und dazu beizutragen, unseren kommerziellen Erfolg voranzutreiben."

Greg Herrema, Board of Directors

Herr Herrema, ein MBA-Absolvent der Harvard Business School, tritt dem LevitasBio-Vorstand mit umfassender Erfahrung in der Verwaltung großer, globaler High-Tech-Unternehmen mit einer Vielzahl von Produkten, Dienstleistungen und Endmärkten bei. Seine Fähigkeit, Wachstumsstrategien zu entwickeln und umzusetzen, und seine Erfolgsbilanz bei der Erhöhung kommerzieller Leistungen werden LevitasBio willkommene Einblicke und strategisches Denken bringen. Zu Gregs Aufgaben bei Thermo Fisher Scientific gehörte die Verantwortung für mehrere Geschäfte mit einem Umsatz von mehreren Milliarden Dollar:

Präsident von Fisher Scientific und Fisher Healthcare Channels mit einem Umsatz von 8 Milliarden US-Dollar, dem branchenführenden Vertriebsunternehmen für Labor- und Klinikbedarf.

Präsident des Bioscience-Geschäfts mit einem Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar (Biowissenschafts-Reagenzien, Bioprozess-Produktion und Forschungs-Chemikalien), wo er der Business Champion für die 16-Milliarden-Dollar-Akquisition von Life Technologies war.

Präsident des Geschäftsbereichs Analytical Instruments mit einem Umsatz von 3 Milliarden US-Dollar, wo er über 20 Akquisitionen abschloss, darunter die Übernahme von Dionex in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar.

"Ich freue mich, dem Vorstand von LevitasBio beizutreten. Der innovative Ansatz von LevitasBio zur markierungsfreien Trennung von Zellen auf Einzelzellebene ist sehr differenziert und das Produktportfolio bietet einen erheblichen Kundennutzen. Ich freue mich darauf, beim Erfolg von LevitasBio mitwirken zu können."

"Wir sind überglücklich, Dominique und Greg in der C-Suite und im Vorstand willkommen zu heißen", sagte Martin Pieprzyk, CEO von LevitasBio. "Wir freuen uns auf ihre Beiträge, während wir zum Industriestandard für die Zellanalyse werden."

LevitasBio Wahre Biologie beginnt hier

Unsere Aufgabe besteht darin, Wissenschaft und menschliche Gesundheit voranzubringen, indem wir Forschern neue und leistungsstarke Methoden zur Zellanalyse zur Verfügung stellen. LevitasBio liefert den ersten wirklich neuartigen Ansatz zur Zellanalyse seit 30 Jahren. Unsere proprietäre markierungsfreie Levitationstechnologie ermöglicht es Forschern, eine höhere Qualität und Quantität von Zellen zu bergen und zu erhalten, ohne Verzerrungen, hohen Druck oder Änderungen an Genexpressionsprofilen zu verursachen. So stellen wir sicher, dass die Integrität nachgelagerter Daten und Analysen gewahrt bleibt.

