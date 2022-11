Die Arbeiteraufstände beim Top-Zulieferer Foxconn könnten Apple das Weihnachtsquartal verhageln, aber richtig. Experten schätzen, dass den Kaliforniern am Ende sechs Millionen iPhone Pro in den Büchern fehlen werden. Analysten haben die Probleme zwar schon vor Wochen erkannt und rechnen mit Nachholeffekten im kommenden Jahr. Trotzdem hätte das Timing für die aktuellen Nachrichten kaum schlechter sein können. Was ist passiert? Seit Wochen sorgen die strengen Covid-Regeln in China und Arbeitsaufstände ...

Den vollständigen Artikel lesen ...