Traumhaus AG: Prognose für Jahresergebnis 2022 Wiesbaden, 28.11.2022: Die Traumhaus AG (ISIN: DE000A2NB7S2, WKN: A2NB7S) - Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise - wird nach aktuellem Stand im Umfeld eines überaus herausfordernden Marktumfeldes im Jahr 2022, ein ausgeglichenes bis leicht negatives Jahresergebnis erzielen. Die Umsatzprognose für 2022 liegt in einer Bandbreite von 68 bis 90 Mio. EUR und wird nicht um die im Geschäftsbericht 2021 prognostizierten durchschnittlichen 15 Prozent steigen. Dementsprechend bewegt sich das EBITDA voraussichtlich im niedrigen einstelligen Millionenbereich und nicht wie im Geschäftsbericht 2021 erwartet zwischen 10 und 15 Prozent von der Gesamtleistung. In der zweiten Jahreshälfte ist es zu Unterbrechungen der globalen Lieferketten gekommen. Bei den Ausbaugewerken, hier insbesondere bei elektrischen Bauteilen, treten in der Fertigstellung Zeitverzögerungen auf. Die Grundbuchämter und Bauämter sind nach wie vor unterbesetzt. Fehlende Baugenehmigungen und Grundbucheintragungen führen dazu, dass Projekte sich ins Jahr 2023 verschieben. Auch der Vertrieb hat ein herausforderndes Jahr 2022 zu bewältigen. Die Verunsicherung der Käufer ist seit der zweiten Jahreshälfte durch die Auswirkungen des Krieges, die Inflation, die Entwicklung der Bauzinsen und der Energiekosten deutlich zu spüren. "Das Jahr 2022 stellt die gesamte Bauindustrie vor große Herausforderungen. Der Wegfall von Bundesförderungen, andauernde Auswirkungen der Pandemie auf Ämter, hohe Inflation und damit verbunden die Erhöhung der Zinsen, sowie die Energiekrise hat Käufer verunsichert. Wir gehen für 2023 von einer Verbesserung der äußeren Umstände aus", zeigt sich Otfried Sinner, CEO Traumhaus AG, optimistisch. "Dennoch erwarten wir auch für das Geschäftsjahr 2023 anspruchsvolle Marktbedingungen, insgesamt aber eine Beruhigung der Märkte, aufgrund derer wir Wachstumschancen sehen." Über Traumhaus AG Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel. Traumhaus AG Investor Relations Michael Bussmann +49 6122 58653 - 68 m.bussmann@traumhaus-familie.de Traumhaus AG Pressesprecherin Christine Stein +49-6122-58653-555 c.stein@traumhaus-familie.de Medienkontakt:

