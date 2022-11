Hamburg (ots) -Der PR-Bild Award für das beste PR-Foto des Jahres Deutschland geht 2022 erstmals an zwei Gewinner: Die Feuerwehr Köln und die Lüneburger Heide GmbH erreichten in der Abstimmung die gleiche Punktzahl und konnten sich daher gleichermaßen gegen rund 450 Bewerbungen durchsetzen. Mit dem Bild "durchatmen" will die Feuerwehr Köln auf die körperliche Leistung ihrer Einsatzkräfte aufmerksam machen. Das prämierte Foto der Lüneburger Heide GmbH mit dem Titel "Erwacht: die Heide blüht" zeigt den lila blühenden Wacholderwald Schmarbeck bei Sonnenaufgang. Die dpa-Tochter news aktuell vergibt bereits zum 17. Mal den PR-Bild Award für herausragende PR-Fotografie von Unternehmen, Organisationen und Agenturen."Die Siegerbilder des diesjährigen PR-Bild Award erzählen die unterschiedlichsten Geschichten - aber alle auf höchstem handwerklichem Niveau und mit enorm viel Kreativität. Den Bildern gemeinsam ist, dass sie Gefühle in uns wecken - die wichtigste Aufgabe für herausragende PR-Fotografie. Viele der prämierten Motive regen außerdem zum Nachdenken an, denn sie greifen wichtige Themen unserer Zeit auf - ob Klimakrise, soziales Engagement oder Digitalisierung. Ihre Prämierung zeigt, dass das Bedürfnis nach Authentizität, Menschlichkeit und mehr Sinnstiftung in der Öffentlichkeit zugenommen hat", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell und Initiatorin des PR-Bild Award.Susanne Hörle, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit bei der Kölner Feuerwehr: "Es ehrt und freut uns sehr, den PR-Bild Award für das beste PR-Foto des Jahres zu erhalten. Mit diesem Bild wollten wir die Menschen darauf aufmerksam machen, unter welcher körperlicher, aber auch seelischer Belastung unsere Einsatzkräfte arbeiten. Die wenigsten können sich vermutlich vorstellen, wie schwer so eine komplette Ausrüstung ist. Von der Einsatzkleidung über das Atemschutzgerät bis hin zur Sauerstoffflasche: Da kommen schon mal 30 Kilogramm zusammen - und dieses Gewicht tragen unsere haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte bei ausgedehnten Bränden mehrere Stunden lang. Umso wichtiger ist es, sich ab und zu mal die Zeit zu nehmen, innezuhalten und durchzuatmen. Genau diesen kleinen, aber entscheidenden Moment, hat der Fotograf Lars Jäger festgehalten."Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH: "Wir sind ganz begeistert über die Auszeichnung! Die Heideblüte ist der absolute Höhepunkt des Jahres in der Lüneburger Heide, denn dann verwandelt sich die Heidelandschaft zu einem lila blühenden Meer aus Tausenden Blüten. Insbesondere in der Früh, kurz nach Sonnenaufgang, wird die Heide zu einem besonderen Sehnsuchtsort für Naturgenießer und Erholungsuchende. Das ist ein noch intimer Moment, bevor die Wanderer tagsüber die Gegend erkunden. Genau diesen magischen Moment hat unser Fotograf Thorsten Link eingefangen."news aktuell Geschäftsführerin Edith Stier-Thompson zu den beiden Siegerfotos: "Das Foto der Lüneburger Heide ist einfach spektakulär. Die Heidelandschaft in ihrer lilafarbenen Blüte im Sommer entfaltet eine ganz besondere Atmosphäre, fast schon magisch-mystisch. Ein grandioses Bild für die Schönheit der Natur in Deutschland und ein tolles Beispiel für beste Destinationsvermarktung! Das Bild der Feuerwehr Köln wiederum öffnet uns auf genial simple Weise die Augen, was Einsatzkräfte körperlich leisten müssen. Es zeigt einen Feuerwehrmann in kompletter Montur, aber eben nicht in Aktion, sondern beim kurzen Durchatmen und Innehalten. Das Motiv tritt eine ganze Geschichte im Kopf los und regt uns zum Nachdenken an - genau das zeichnet herausragende PR-Fotografie aus."Die Fotos der Lüneburger Heide GmbH (Titel: "Erwacht: die Heide blüht") und der Feuerwehr Köln (Titel: "durchatmen") überzeugten Jury und Öffentlichkeit gleichermaßen und erreichten beide punktgleich das beste Gesamturteil für Deutschland. "durchatmen" belegt außerdem den ersten Platz in der Kategorie Porträt; "Erwacht: die Heide blüht" den zweiten Platz in der Kategorie Reisen.Für die Schweiz gewann in diesem Jahr das Bild "Danke im OP-Saal!", eingereicht vom Universitäts-Kinderspital Zürich. Das beste PR-Bild des Jahres aus Österreich ist das Foto "Zurück in die Tagesstruktur" des Vereins Jugend am Werk.Insgesamt gab es beim diesjährigen PR-Bild Award rund 450 Bildeinreichungen. In einem ersten Schritt hatte eine Fachjury aus Kommunikations- und Medienprofis 60 Motive auf eine Shortlist gewählt. Im Anschluss stimmte die Fachöffentlichkeit aus Kommunikationsexpertinnen und -experten mit mehr als 42.000 Votes über die Bilder ab. Das Voting der Öffentlichkeit sowie die Stimmen der Fachjury haben gemeinsam über die Gewinnerinnen und Gewinner entschieden. Bei der Preisverleihung wurden die ersten drei Plätze aus den sechs Kategorien Lifestyle, NGO, Social-Media-Foto, Storys & Kampagnen, Reisen und Porträt ausgezeichnet, sowie die Siegerbilder für Deutschland, Österreich und die Schweiz.Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause fand die feierliche Preisverleihung wieder in Präsenz statt, dieses Jahr in kleinerer Runde mit geladenen Gästen im Ballsaal des Hamburger Le Méridien. Durch den Abend führte die Radiomoderatorin und Journalistin Alicia Alvarez.Alle Gewinnerbilder sind hier veröffentlicht: https://www.pr-bild-award.de/sieger2022/Für die Berichterstattung können alle Gewinnerbilder unter dem nachfolgenden Link heruntergeladen werden. Die Bilder dürfen ausschließlich in einem redaktionellen Umfeld eingesetzt werden, immer in Bezug auf den PR-Bild Award 2022: https://dpafoto.egnyte.com/fl/R6KRAdlEazDie Gewinner 2022 im Detail:PR-BILDER DES JAHRES 2022 DEUTSCHLAND (2 Gewinner)durchatmenFeuerwehr KölnFoto: Lars JägerErwacht: die Heide blühtLüneburger Heide GmbHFoto: Thorsten LinkPR-BILD DES JAHRES 2022 SCHWEIZDanke im OP-Saal!Universitäts-Kinderspital ZürichFoto: Barbora PrekopováPR-BILD DES JAHRES 2022 ÖSTERREICHZurück in die TagesstrukturJugend am WerkFoto: Kollektiv FischkaKATEGORIE LIFESTYLEPlatz 1DigitalisiertVidemi GmbH & Co. KG / DFoto: René RogowskiPlatz 2Selfie in ChinatownPhilippines Department of Tourism / DFoto: Per-Andre HoffmannPlatz 3Change of PerspectivesAid by Trade Foundation / DFoto: Martin J. KielmannKATEGORIE NGO-FOTOPlatz 1HerzenswunschGive CHILDREN a Hand / CHFoto: Sven GermannPlatz 2BetroffenheitDRK Landesverband Sachsen e.V. / DFoto: Kai KranichPlatz 3AbschiedDein-Sternenkind Stiftung / DFoto: Kai GebelKATEGORIE SOCIAL-MEDIA-FOTOPlatz 1Wenn das Gras auf der anderen Seite grüner ist...Festspielhaus Management GmbH / DFoto: Tanja PetrasekPlatz 2immerfüreuchdaFeuerwehr Köln / DFoto: Jan OhmenPlatz 3Caroliner WetterschachtStiftung Welterbe im Harz - Oberharzer Bergwerksmuseum / DFoto: Stefan SobottaKATEGORIE STORYS & KAMPAGNEN (in dieser Kategorie gibt es zwei 2. und zwei 3. Plätze)Platz 1 (Bild des Jahres Schweiz)Danke im OP-Saal!Universitäts-Kinderspital Zürich / CHFoto: Barbora PrekopováPlatz 2Atelier erleben by Pia HertelAudio Service GmbH / DFoto: Pia HertelWeltwassertag 2022 am Zürcher HBRobeco Switzerland Ltd. / CHFoto: Geri KrischkerPlatz 3Nicht mehr im GleichgewichtDeutsche Stiftung Denkmalschutz / DFoto: Roland RossnerZurück in die Tagesstruktur (Bild des Jahres Österreich)Jugend am Werk / ATFoto: Kollektiv FischkaKATEGORIE REISENPlatz 12021CabriO Stanserhorn-Bahn / CHFoto: Thomas Staub FotographyPlatz 2 (Bild des Jahres Deutschland)Erwacht: die Heide blühtLüneburger Heide GmbH / DFoto: Thorsten LinkPlatz 3Schlafen im Fels in Pfrontenpiroth.kommunikation GmbH für Pfronten Tourismus / DFoto: Erwin ReiterKATEGORIE PORTRÄTPlatz 1 (Bild des Jahres Deutschland)durchatmenFeuerwehr Köln / DFoto: Lars JägerPlatz 2Schau nicht weg!Universitäts-Kinderspital Zürich / CHFoto: Nina ChenPlatz 3Der Kampf geht weiterUniversitäts-Kinderspital Zürich / CHFoto: Barbora PrekopováJury 2022:- Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich"- Christina von Beckerath, PR & Internal Communications Managerin CLARK; Top #30u30 by PR Report- Mirjam Berle, Mirjam Berle Consulting- Christina Eistert, Kommunikationsexpertin- Boris Entrup, Hair- & Make-up Artist- Silva Imken, Director Marketing & Communications ananné AG Swiss Mountain Organics- Hans-Peter Junker, Redaktionsleiter und Vize-Chefredakteur der "Gala"- Klaus Küpper, Mitglied der Geschäftsleitung Jeschenko MedienAgentur Köln- Susanne Marell, CEO Hill+Knowlton Strategies (H+K)- Johannes Müller, Head of Sustainability & Communications Airbus Defence and Space, freiberuflicher Dokumentarfotograf- Eldi Nazifi, Head of Sales news aktuell (Schweiz)- Johann Oberauer, Herausgeber Verlag Johann Oberauer- Michael Ostermeier, Head of Entertainment PR DACH Amazon- Dr. Judith Pöverlein, PR Manager Wort & Bild Verlag- Marianne Radel, Head of Communications Swatch Group (Deutschland)- Frank Rumpf, Geschäftsführer news aktuell- Susan Saß, Leiterin Unternehmenskommunikation familie redlich AG- Rüdiger Scharf, Juryvorsitzender PR-Bild Award 2022 und Leiter Public Relations / Pressesprecher DAK-Gesundheit- Jana Schwesig, Director of Communications FREE NOW- Julia Wippersberg, Geschäftsführerin APA-OTS Originaltext-Service- Maximilian Wolf, Content Strategist TikTok; Top #30u30 by PR ReportSocial-Media-Hashtag: prba22Partner:Österreich: APA-Comm, www.ots.atSchweiz: news aktuell (Schweiz) AG, www.newsaktuell.chMedienpartner:Deutschland: PR Report, https://www.prreport.deÖsterreich: Horizont AT, www.horizont.atSchweiz: persönlich Verlags AG, www.persoenlich.comÜber news aktuellAls hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern und unterstützt sie dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Pressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6344/5381752