Paris (ots/PRNewswire) -Die Initiative "Le Lundi C'est Veggie" ("Montag ist Veggie-Tag"), die im Rahmen der Collaboration for Healthier Lives Coalition of Action (https://www.theconsumergoodsforum.com/health-wellness/healthier-lives/) (CHL) des Consumer Goods Forum von den beiden Co-Vorsitzenden Carrefour und Danone mit Unterstützung der Marken Barilla, Bel, Bonduelle, Fleury Michon, Happyvore, Labeyrie, Nutrition Santé, Savencia und Unilever durchgeführt wird, hat den renommierten "SIRIUS Award in Sustainable Collaboration" für die Förderung gesünderer und nachhaltiger Gerichte gewonnen. Diese Auszeichnung zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten Akteuren ist, um eine Ernährungsumstellung zu erreichen.Die in Zusammenarbeit mit den Verbrauchern entwickelten Aktionen in den Geschäften umfassten Werbeangebote und markenübergreifende Rezepte, die zu einer Änderung des Konsumverhaltens anregen und die Verbraucher zu einer abwechslungsreichen Ernährung mit wenig Fleisch bewegen sollen. Wichtige Zahlen (https://www.theconsumergoodsforum.com/press_releases/carrefour-and-danone-join-forces-with-five-other-food-industry-players-and-win-the-2021-sirius-prize/) aus dem von Carrefour im Juni 2022 veröffentlichten Pilotprojekt sind unter anderem:- 189 % Umsatzsteigerung durch die Aktionen in den Geschäften.- Die digitale Informationskampagne "Healthy Bundles" hat 1,7 Millionen Menschen erreicht.Die Erkenntnisse unserer Auswertungspartner KPMG und Catalina sind der Schlüssel für die weitere Entwicklung der Initiative und ihre umfassende Wirkung. Angesichts der aktuellen Krise in Bezug auf die Lebenshaltungskosten müssen Hersteller und Einzelhändler langfristig zusammenarbeiten, sich engagieren und aus Pilotprojekten lernen, die den Gesundheitsbedürfnissen der örtlichen Bevölkerung entsprechen und dazu beitragen, dass Produkte erschwinglich bleiben und gesünder werden, ohne dabei Abstriche beim Geschmack zu machen. Auf diese Weise hat das Team von CHL France kontinuierlich dazu beigetragen, sowohl Verbraucher als auch Gastronomen zu einer gesünderen und nachhaltigeren Ernährung zu bewegen.Seit 2018 werden mit den SIRIUS Awards (https://institutducommerce.org/articles/723/sirius-2022) unter der Leitung des Institut du Commerce (https://institutducommerce.org/page/accueil) vorbildliche Verfahren der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Handel ausgezeichnet, die den Erwartungen der Gesellschaft und der Verbraucher in Frankreich entsprechen.Pauline Guillaume, CSR-Projektmanagerin bei Carrefour erklärte: "Für Carrefour ist die Zusammenarbeit mit unseren Partnern von zentraler Bedeutung, um eine gesündere und flexiblere Ernährung, in diesem Fall mit vegetarischen Rezepten, zu fördern und sicherzustellen, dass die Ernährungsumstellung bei allen ankommt."Thomas Kyriaco, CSR-Kundendienstleiter bei Danone: "Danone hat es sich zur Aufgabe gemacht, so vielen Menschen wie möglich und auf möglichst nachhaltige Weise eine gesunde Ernährung zu vermitteln. Das lässt sich nur durch unablässige und konkrete Initiativen und Kooperationen erreichen."Weitere Informationen über die Ergebnisse des Programms "Le Lundi C'est Veggie" finden Sie hier (https://www.theconsumergoodsforum.com/press_releases/carrefour-and-danone-join-forces-with-five-other-food-industry-players-and-win-the-2021-sirius-prize/).Informationen zur Collaboration for Healthier Lives CoalitionDas von den CEOs des Consumer Goods Forum (CGF) geleitete Aktionsbündnis "Collaboration for Healthier Lives" (CHL) hat das Ziel, Menschen in aller Welt ein gesünderes Leben für sich und ihre Familien zu ermöglichen. Es geht darum, den Menschen überall auf der Welt die Entscheidung für eine gesündere Lebensweise zu erleichtern und sie zur Gewohnheit zu machen. CHL ist eine internationale Bewegung, die von Herstellern, Einzelhändlern, Gesundheitsbehörden und örtlichen Einrichtungen getragen wird und lokale Bewegungen in Gemeinden auf der ganzen Welt in Gang setzt. Die CHL-Initiativen werden in neun Ländern durchgeführt, und mehr als 160 Organisationen sind daran beteiligt. Die Mitglieder des CGF und ihre Partner erforschen, testen, modernisieren und entwickeln gemeinsam Geschäftsmodelle, um einen positiven Wandel herbeizuführen und gleichzeitig branchenübergreifend Daten und Wissen in großem Umfang auszutauschen. Gesundheit ist kein Wettbewerbsvorteil, sie ist eine Grundvoraussetzung. Und es ist klar, dass kein Unternehmen dieses Problem allein lösen kann. Wenn die Konsumgüterindustrie die notwendige Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen spielen soll, ist eine umfassende und branchenübergreifende Zusammenarbeit erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf www.tcgfhealthierlives.com.Informationen zum Consumer Goods ForumDas Consumer Goods Forum ("CGF") ist ein globales, paritätisch besetztes Branchennetzwerk, das von seinen Mitgliedern geführt wird und sich damit beschäftigt die globale Übernahme von Praktiken und Standards zu fördern, die weltweit der Konsumgüterindustrie dienen. Es bringt die CEOs und Führungskräfte von rund 400 Einzelhändlern, Herstellern, Dienstleistern und anderen Akteuren aus 70 Ländern zusammen und spiegelt die Vielfalt der Branche in Bezug auf Geografie, Größe, Produktkategorie und Format wider. Die Mitgliedsunternehmen erwirtschaften zusammen einen Umsatz von 4,6 Billionen Euro, beschäftigen fast 10 Millionen Menschen direkt und bieten schätzungsweise weitere 90 Millionen Arbeitsplätze in der Wertschöpfungskette. Das Forum wird von seinem Vorstand geleitet, der sich aus mehr als 55 CEOs von Herstellern und Einzelhändlern zusammensetzt. 