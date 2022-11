DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 29. November

=== *** 07:00 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 9 Monate 07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 9 Monate 08:00 GB/Easyjet plc, ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 3Q *** 09:00 CH/BIP 3Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November HVPI PROGNOSE: +7,4% gg Vj zuvor: +7,3% gg Vj 09:00 RO/Nato, Treffen der Außenminister (bis 30.11.) in Bukarest; 16:30 PK von Generalsekretär Stoltenberg 09:35 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, BDI-Präsident Russwurm, IG Metall-Chef Hofmann, PK im Rahmen der Industriekonferenz 2022 09:45 DE/Bundesgerichtshof (BGH) urteilt zu Schaden für Schlecker durch Drogeriekartell *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen November 10:00 DE/G7, Abschluss Treffen der Justizminister (seit 28.11.) in Berlin 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 9 Monate 10:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede beim dbb-Gewerkschaftstag *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen November *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 93,0 zuvor: 92,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -0,4 zuvor: -1,2 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -23,9 Vorabschätzung: -23,9 zuvor: -27,5 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+10,6% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+10,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+11,4% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+11,6% gg Vj *** 14:30 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zu "Preisdynamik und Zinswende" bei IG-Metall-Konjunkturgespräch *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November PROGNOSE: 100,0 zuvor: 102,5 *** 18:30 DE/Bundeskanzler Scholz und Spitzen von IWF, Weltbank, OECD, WTO, ILO, PK nach Treffen in Berlin 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit November *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen November ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2022 23:36 ET (04:36 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.