Der deutsche Weltmarktführer in der Chemiedistribution plant eine Milliardenübernahme aus einer Situation der Stärke heraus. Höhere Energiekosten tangieren BRENNTAG als Händler nicht. Im Gegensatz zu Chemieproduzenten ist die Chemiedistribution zugleich ein viel stabileres Geschäft, das weitgehend von Produkt- und Wirtschaftszyklizität isoliert ist. In der Prüfung steht nun die Übernahme des US-Konkurrenten UNIVAR SOLUTIONS (aktueller Börsenwert um 5 Mrd. $, bei ca. 11,5 Mrd. $ Umsatz und 12-facher freier Cashflow-Bewertung). Kommt es zu einem Deal, steigt der Weltmarktanteil von BRENNTAG von 5 auf 8 %. Strategisch macht das in einem sehr zersplitterten Markt Sinn. Auf den Preis kommt es an. Wir bleiben engagiert und stocken im Falle einer Kursschwäche weiter auf.



