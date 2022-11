EQS-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

Noratis AG: Noratis kauft Wohnportfolio in Niedersachsen



29.11.2022

Noratis kauft Wohnportfolio in Niedersachsen Erwerb von 46 Mehrfamilienhäusern in Bückeburg, Niedersachsen

Insgesamt 204 Wohneinheiten mit mehr als 13.900 Quadratmetern Mietfläche Eschborn, 29.November 2022. Mit dem Kauf von 46 Mehrfamilienhäusern in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) hat die Noratis AG ihr bereits vorhandenes Immobilienportfolio in Niedersachsen weiter ausgebaut. Das zu den führenden Bestandsentwicklern in Deutschland gehörende Unternehmen hat in der niedersächsischen Stadt insgesamt 204 Wohneinheiten mit einer Gesamtmietfläche von über 13.900 Quadratmetern erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Nutzen- und Lastenübergang hat bereits stattgefunden. Allein in Niedersachsen wächst der Noratis Bestand damit auf 69.900 Quadratmeter, verteilt auf 1.055 Einheiten. "Auch im aktuellen Marktumfeld bleibt unser Segment des bezahlbaren Wohnraums attraktiv. Wir kaufen weiter interessante Objekte an, wenn sich die Gelegenheit ergibt", erklärt Leopold Stolberg, Leiter Investment der Noratis AG. "Bei allen unseren neu erworbenen Liegenschaften prüfen wir die Umsetzung energetischer Maßnahmen zur Steigerung der Wohnqualität und einer damit einhergehenden Senkung der Wohnnebenkosten". Konkret wird die Noratis AG verschiedene Möglichkeiten zur nachhaltigen Optimierung des Energieverbrauchs prüfen. "Unser Ziel ist, unsere Bestände aus energetischer Sicht fit für die Zukunft zu machen und die Kosten für unsere Mieter so niedrig wie möglich zu halten", so Stolberg weiter. Über Noratis: Die Noratis AG (www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter und Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern, Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner: Noratis AG

Florence-Anne Kälble, Kommunikationsmanagerin

069-170 77 68 20

presse@noratis.de Ansprechpartner Investor & Public Relations: edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

069 905 505 51

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

