Die im MDAX aktiennotierte Encavis AG baut ihr EE-Portfolio weiter aus: Hierfür erwirbt der Wind- und Solarparkbetreiber (ISIN: DE000 609500 3) von Hive Energy (Großbritannien) einen baureifen 55-MW-Solarpark in Spanien. Die Solarparkentwicklung befindet sich in Guillena (Andalusien), einer Stadt in der Nähe von Sevilla, und wird nach Fertigstellung genug Strom liefern, um jährlich rund 28.300 Haushalte ...

