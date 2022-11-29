Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 29.11.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 681 internationalen Medien
Breaking News! Rallye und Ausbruch die logische Konsequenz?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 932713 ISIN: AU000000EZL9 Ticker-Symbol: E7L 
Frankfurt
29.11.22
08:13 Uhr
0,740 Euro
-0,015
-1,99 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
EUROZ HARTLEYS GROUP LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EUROZ HARTLEYS GROUP LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
EUROZ HARTLEYS GROUP
EUROZ HARTLEYS GROUP LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
EUROZ HARTLEYS GROUP LIMITED0,740-1,99 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.