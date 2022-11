Bei dem australischen Öl- und Gas-Explorer Invictus Energy (WKN: A2JPGD) erlebt man zurzeit eine Achterbahn der Gefühle. Auf phänomenale Nachrichten folgen schlechte und die Kursnadel schlägt wild in beide Richtungen. Wie sollten sich Investoren in einer so volatilen Marktphase verhalten? Invictus Energy ist ein australisches Explorationsunternehmen, das im Norden Zimbabwes Öl- und Gasvorkommen erkundet. Unabhängige Ressourcenschätzungen haben ergeben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...