Frankfurt (www.fondscheck.de) - grundbesitz global RC (ISIN DE0009807057/ WKN 980705) investiert in Immobilien in Europa, Nordamerika sowie Asien/Pazifik, so Christian Bäcker, Fondsmanager bei DWS.Vorrangig werde in langfristig an kreditwürdige Unternehmen vermietete klassische Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und Wohnimmobilien investiert. Deren nachhaltige Ertragskraft sowie eine Streuung nach Lage, Größe, Nutzung und Mietern stünden dabei im Vordergrund. Die Transaktionsstrategie richte sich an den unterschiedlichen globalen Immobilienzyklen aus. ...

