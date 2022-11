Die neue Handelswoche startete mit Kursverlusten, da die gesellschaftlichen Unruhen in China Anleger verunsicherten. Auch die Plug-Power-Aktie muss weiter Federn lassen und verlor in nur einer Woche zweistellig an Wert. Damit rückt nun eine wichtige Marke immer näher und die Bullen müssen jetzt liefern, sonst droht Schlimmeres.Ende August erreichte die Plug-Power-Aktie nach einer starken Erholung noch ein Mehrmonatshoch bei 31,56 Dollar. Nach längerer Seitwärtsphase übernahmen dann die Bären das ...

