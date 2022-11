Halbleiter-Aktien haben in dieser Woche keinen guten Stand. Denn direkt zu Wochenbeginn verunsicherte die Anleger eine Studie der Marktforscher von Gartner, die nicht nur einen deutlichen Wachstumsrückgang des weltweiten Chip-Marktes in diesem Jahr erwartet, sondern sogar eine Kontraktion im kommenden Jahr.Es ist eine trübe Prognose, die Gartner am Montag für den Chip-Sektor veröffentliche: Die weltweiten Halbleiterumsätze werden 2022 nur um vier Prozent wachsen und 2023 um 3,6 Prozent zurückgehen.Die ...

