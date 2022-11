Coca-Cola (WKN: 850663) besitzt eine gewisse Pricing-Power, in Deutschland drohte sie jedoch zu bröckeln. Unter anderem der Handelsriese Edeka erklärte sich mit der Erhöhung zum September nicht einverstanden. Was folgte, war unter anderem ein Rechtsstreit. Aber vor allem: Leere Regale in den Supermärkten. Nun ist der Streit beigelegt und keiner geht so richtig als Verlierer hervor. Man habe eine Einigung gefunden, die beiderlei Interessen angemessen berücksichtigt, heißt es vonseiten einer Unternehmenssprecherin ...

