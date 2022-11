Es gibt so manches Erfolgsrezept von Warren Buffett. Das Orakel von Omaha investiert unternehmensorientiert in Aktien. Außerdem langfristig. Er ist der Meinung, dass der Markt erst langfristig eine Waage ist. Sowie auch, dass gute Unternehmen über viele Jahre zu Zinseszins-Maschinen werden. Jedoch gibt es Erfolgsgeheimnisse, die wir alle kennen. Die wir jedoch nicht unbedingt immer auf dem Schirm haben. Riskieren wir heute erneut einen Blick auf ein solches. Sowie auch darauf, was wir davon lernen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...